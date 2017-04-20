У Украины есть альтернатива российскому углю – эксперт

Украинские ТЭС смогут отказаться от антрацитового угля из Российской Федерации, когда будут подписаны контракты с поставщиками угля в США и ЮАР. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил эксперт по энергетическим вопросам Виталий Кропачов.

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По его словам, у Украины есть альтернатива российскому антрациту – пока энергогенерирующие компании проводят тендеры и переговоры относительно диверсификации поставок. Новые поставки позволят накопить необходимые объемы антрацитового угля для прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018.

Эксперт поддержал инициативу Минэнергоугля Украины об отказе от энергетического угля из России и закупки его в США.

«Инициатива Министерства энергетики по диверсификации поставок угля абсолютно правильная и необходимая. Уже сейчас нам надо понимать, в какие сроки мы подпишем соответствующие контракты с поставщиками. Я знаю, что предложение от США уже существует, есть конкретные цифры – как по объемам, так и по цене этого угля. Но на все процедуры потребуется время – два-три месяца, чтобы заключить контракты и перейти на эти поставки», – сообщил в эфире господин Кропачов.

По мнению Виталия Кропачова, поставщики из США смогут предложить украинцам лучшую цену, которая будет на мировом рынке угля.

«На сегодня нет никаких логистических преград с заходом кораблей и доставкой антрацитового угля из США и Южной Африки на склады украинских ТЭС. В течение месяца после подписания контракта корабли с американским углем пойдут в Украину», – убежден господин Кропачов.