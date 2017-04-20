У Украины есть альтернатива российскому углю – эксперт
По мнению Виталия Кропачова, поставщики из США смогут предложить украинцам лучшую цену, которая будет на мировом рынке угля.
Украинские ТЭС смогут отказаться от антрацитового угля из Российской Федерации, когда будут подписаны контракты с поставщиками угля в США и ЮАР. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил эксперт по энергетическим вопросам Виталий Кропачов.
Читайте такжеВ Украине работает только одна из пяти ТЭС на антраците – остальные остановлены для экономии угля на лето
По его словам, у Украины есть альтернатива российскому антрациту – пока энергогенерирующие компании проводят тендеры и переговоры относительно диверсификации поставок. Новые поставки позволят накопить необходимые объемы антрацитового угля для прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018.
Эксперт поддержал инициативу Минэнергоугля Украины об отказе от энергетического угля из России и закупки его в США.
«Инициатива Министерства энергетики по диверсификации поставок угля абсолютно правильная и необходимая. Уже сейчас нам надо понимать, в какие сроки мы подпишем соответствующие контракты с поставщиками. Я знаю, что предложение от США уже существует, есть конкретные цифры – как по объемам, так и по цене этого угля. Но на все процедуры потребуется время – два-три месяца, чтобы заключить контракты и перейти на эти поставки», – сообщил в эфире господин Кропачов.
По мнению Виталия Кропачова, поставщики из США смогут предложить украинцам лучшую цену, которая будет на мировом рынке угля.
«На сегодня нет никаких логистических преград с заходом кораблей и доставкой антрацитового угля из США и Южной Африки на склады украинских ТЭС. В течение месяца после подписания контракта корабли с американским углем пойдут в Украину», – убежден господин Кропачов.