6 февраля в 18:20 было полностью прекращена поставка газа на котельную "Днепроводская", которая находится в Оболонском районе столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК "Киевэнерго".

После остановки котельной без центрального отопления и горячего водоснабжения остались 29 объектов: 21 жилой дом, одна школа, один детский сад и 6 административных учреждений, среди которых ведомственные здания ОАО "Киевводоканал" (ул. Днепроводская, Джерельна, Морозова, Восьмого марта).

Киевоблгаз причиной отключения котельной называет долг компании за поставку газа.

Руководство «Киевэнерго» занимается решением проблемы с газоснабжением котельной "Днепроводская", отмечает пресс-служба.