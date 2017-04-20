"Укртрансгаз" отчитался о первых открытых торгах на поставку газа – сэкономил более 2 миллиардов

Госкомпания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, впервые провела открытые торги на поставку природного газа для собственных нужд через электронную систему Prozorro общей стоимостью 9,4 млрд грн, сообщила пресс-служба госкомпании.

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Согласно сообщению, тендер был разбит на десять одинаковых лотов по 218 млн кубометров каждый, что позволило предоставить равные возможности поставщикам природного газа.

По результатам торгов победителями стали пять компаний, среди которых три частных предприятия, одна дочерняя компания международной ресурсной группы и один государственный холдинг.

Сообщается, что Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» выиграл три лота. По одному лоту выиграли «Эру трейдинг», «Эско-Пивнич», Trafigura Ukraine, а также «Газоторговая компания».

В компании напоминают, что последние три года поставщиком газа на производственно-технологические потребности «Укртрансгаз» был только «Нафтогаз Украины».

В свою очередь, в Министерстве экономического развития и торговли Украины сообщили, что «Укртрансгаз» сэкономил более 2 млрд грн на покупке технологического газа через электронную систему Prozorro.

«Укратрансгаз» ожидал закупить 2,180 млрд куб. м природного газа. 3 из 10 аукционов были отменены из-за подачи для участия в торгах менее двух предложений. Всего торги состоялись по 7 из 10 лотов. Ожидаемая стоимость лотов составила 11,7 млрд грн, однако в ходе торгов удалось снизить цену на 19,33%. Следовательно, экономия составит 2,26 млрд грн», - сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».