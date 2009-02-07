Украине важно сотрудничество с ЕС по энергобезопасности

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в ходе встречи с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, которая состоялась в рамках 45-й международной конференции по безопасности в Мюнхене, заявила, что Украине важно сотрудничество с Евросоюзом в сфере обеспечения энергобезопасности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь украинского премьер-министра Марина СОРОКА. Она отметила, что газовая тема была центральной в ходе беседы. По ее словам, Ж.БАРРОЗУ поблагодарил Ю.ТИМОШЕНКО за конструктивную позицию в процессе урегулирования газового конфликта и возобновления поставок газа в Европу.

Кроме того, президент Еврокомиссии проинформировал премьер-министра Украины о результатах визита в Москву и переговоров с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, а также премьером России Владимиром ПУТИНЫМ.

По словам М.СОРОКИ, стороны выразили надежду на успешность конференции по вопросам модернизации и развития украинской ГТС, которую планируют провести в Брюсселе в конце марта.