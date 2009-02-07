Генсек Энергетической хартии против изменения договора

Генеральный секретарь Секретариата Энергетической хартии Андрэ МЕРНЬЕ не видит оснований для коренного изменения договора.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в его комментарии по поводу газового кризиса в начале 2009 года.

“Кризис между Украиной и Российской Федерацией дал повод для комментариев о Договоре к Энергетической Хартии, его функционировании и целесообразности для поддержания энергетической безопасности”, - отмечает Генсек Секретариата Энергетической хартии.

“Необходимо сразу же отметить, что никто не подвергает сомнению принципы Договора, его базовые основания – защита инвестиций, безопасность транзита и разрешение споров. Их необходимость не подлежит сомнениям. Но Договор можно развивать”, - добавил А.МЕРНЬЕ.

Он отметил, что перебои с поставками газа в начале этого года произошли несмотря на положения Договора и в то же время, стали нарушением условий двусторонних соглашений между государствами и энергетическими компаниями, что, по убеждению А.МЕРНЬЕ, дает основания считать, что все Договоры и соглашения могут функционировать только при наличии политической воли.

А.МЕРНЬЕ особо прокомментировал высказывания о том, что Договор к Энергетической хартии не сработал в условиях российско-украинского газового кризиса. По его словам, Договор предусматривает, что только государства-участники должны инициировать право разрешения споров, записанное в Договоре, однако ни одна из сторон не воспользовалась своим правом. Кроме того, Договор никогда не имел целью разрешение чрезвычайных ситуаций.

“Тем не менее, Договор является уникальным действующим правовым инструментом, который регулирует энергетические вопросы. К нему регулярно обращаются как частные инвесторы, так и государства”, - сказал А.МЕРНЬЕ.

Генсек Энергетической хартии отметил, что за 15 лет действия Договора мир энергетики испытал серьезные изменения, связанные с растущими потребностями, исчерпанием одних энергоресурсов и появлением других. В то же время, по его словам, было бы невыгодно и даже вредно пытаться его изменять, однако его можно развивать и дополнять с помощью протоколов, деклараций и т.д.

“Государства-члены уже стали на этот путь”, - заявил А.МЕРНЬЕ. Так, достигнут значительный прогресс по проекту Протокола о транзите, переговоры по которому ведутся уже 10 лет, действует Протокол об энергоэффективности, почти вступила в силу Торговая поправка, которая приведет Договор к Энергетической хартии в соответствие с соглашениями о международной торговле.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил ЕС разработать новое соглашение вместо Энергетической хартии.

Российский Президент выразил мнение о необходимости создать полноценную международно-правовую систему защиты от инцидентов, похожих на последний российско-украинский кризис, в результате которого пострадали третьи страны.

Справка УНИАН. Энергетическая хартия 1991 года, которую также иногда называют Европейской Энергетической Хартией, является политической декларацией намерения поощрять энергетическое сотрудничество между Востоком и Западом.

Договор к Энергетической хартии был подписан в декабре 1994 года и вступил в силу в апреле 1998 года. Основная цель Договора к Энергетической хартии - укрепление правовых норм в вопросах энергетики путем создания единого поля правил, которых должны придерживаться все правительства, принимающие участие, таким образом сводя к минимуму риски, связанные с инвестициями и торговлей в сфере энергетики.

На данный момент договор к хартии подписали 53 стороны (51 государство, в том числе и Украина, а также Европейское Содружество и «Евратом» как отдельные стороны). 20 стран и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя. США и Канада подписали Хартию, но не подписали Договор. Австралия, Беларусь, Исландия, Норвегия и Россия подписали Договор, но не ратифицировали его. Россия и Беларусь применяют договор на временной основе до его ратификации. Это означает, что эти страны согласились применять положение договора к Энергетической хартии в той мере, в которой они не противоречат их конституциям, законам и подзаконным актам.