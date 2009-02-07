Богатырева и Тейлор обсудили "ядерные" вопросы

Состоялась встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЁВОЙ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата СНБО, на встрече обсуждались вопросы украинско-американского сотрудничества в рамках „Инициативы глобального уменьшения угрозы”, цель которой заключается в максимальном уменьшении использования материалов, пригодных для изготовления ядерного оружия.

Посол В.ТЕЙЛОР сообщил, что данная Инициатива и обеспечение безопасности обращения с ядерными материалами во всем мире является одним из приоритетов нового Президента Соединенных Штатов Америки Барака ОБАМЫ.

Со своей стороны секретарь СНБО Украины заверила американскую сторону, что Украина была и остается последовательным партнером в сотрудничестве в рамках „Инициативы глобального уменьшения угрозы”, принимает все необходимые меры с целью недопущения использования ядерных материалов, которыми владеет Украина, для изготовления ядерного оружия.

Стороны обменялись мнениями по поводу дальнейшего сотрудничества в сфере уменьшения угрозы и отметили высокую степень сотрудничества между Украиной и США в сфере использования ядерной энергии.