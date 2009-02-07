Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу снизились на фоне сообщений о рекордном за последние 30 лет уровне безработицы в США - крупнейшем мировом потребителе энергоресурсов, передает агентство Рейтер.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,25 доллара - до 46,21 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на один доллар - до 40,17 доллара за баррель.