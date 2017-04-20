Замена насосного оборудования позволит стабилизировать объемы добычи нефти – "Укрнафта"

Замена насосного оборудования позволит крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта» стабилизировать объемы добычи нефти в условиях ограниченного финансирования, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, компания сейчас завершает ряд тендеров на закупку насосного оборудования для обновления существующего парка установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). Подписание договоров и поставка оборудования ожидается во втором и третьем кварталах 2017 года.

«В частности, компания закупит 18 полнокомплектных УЭЦН, 121 секцию ЭЦН, 90 газосепараторов и 166 погружных электродвигателей. «Укрнафта» привлекла к тендерам четырех новых производителей оборудования, увеличив конкуренцию между участниками торгов, что соответствует стратегии компании, направленной на повышение качества и прозрачности процесса закупок», – сказано в сообщении.

Отмечается, что такие инвестиции являются критически необходимыми для обеспечения базовых производственных нужд, безопасности труда и безаварийной работы оборудования, а также стабильных налоговых поступлений.

«В прошлом году компания установила более производительные УЭЦН на 21 скважине, которые обслуживаются нефтегазодобывающим управлением «Долинанафтогаз», что позволило увеличить совокупный суточный дебит в 2,5 раза, до 145 тонн нефти в сутки. Положительный опыт по использованию УЭЦН для интенсификации добычи стал основой для решения о развертывании более производительных УЭЦН на других скважинах компании», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2016 года глава компании Марк Роллинс сообщил, что «Укрнафта» обратилась в государственные органы с инициативой снижения ставки рентной платы за добычу сырой нефти. 23 ноября 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс. 20 декабря этот законопроект был рассмотрен и проголосован во втором чтении. Его поддержали 235 народных депутатов. Согласно принятым изменениям, на сегодня ставка ренты на добычу нефти составляет 29% (при разработке скважин на глубине до 5000 м).

После этого компания заявила, что планируемый объем инвестиций в 2017 году будет в 5 раз превышать уровень 2016 года и достигнет 2,5 млрд грн, которые в том числе будут направлены на реформирование буровых подразделений и обновление парка нефтедобывающего оборудования компании.

По итогам 2016 года «Укрнафта» стабилизировала добычу сырой нефти и газового конденсата на уровне 4,2 тыс. тонн в сутки. По данным компании, этого удалось достичь в том числе за счет использования установок ЭЦН.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.