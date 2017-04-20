Замена насосного оборудования позволит стабилизировать объемы добычи нефти – "Укрнафта"

17:22, 20 апреля 2017
Энергетика
684

Компания сейчас завершает ряд тендеров на закупку насосного оборудования для обновления существующего парка установок электроцентробежных насосов.

Замена насосного оборудования позволит крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта» стабилизировать объемы добычи нефти в условиях ограниченного финансирования, сообщила пресс-служба компании.

Читайте также"Укрнафта" просит Гройсмана посодействовать в решении вопроса экспорта нефти

Согласно сообщению, компания сейчас завершает ряд тендеров на закупку насосного оборудования для обновления существующего парка установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). Подписание договоров и поставка оборудования ожидается во втором и третьем кварталах 2017 года.

«В частности, компания закупит 18 полнокомплектных УЭЦН, 121 секцию ЭЦН, 90 газосепараторов и 166 погружных электродвигателей. «Укрнафта» привлекла к тендерам четырех новых производителей оборудования, увеличив конкуренцию между участниками торгов, что соответствует стратегии компании, направленной на повышение качества и прозрачности процесса закупок», – сказано в сообщении.

Отмечается, что такие инвестиции являются критически необходимыми для обеспечения базовых производственных нужд, безопасности труда и безаварийной работы оборудования, а также стабильных налоговых поступлений. 

«В прошлом году компания установила более производительные УЭЦН на 21 скважине, которые обслуживаются нефтегазодобывающим управлением «Долинанафтогаз», что позволило увеличить совокупный суточный дебит в 2,5 раза, до 145 тонн нефти в сутки. Положительный опыт по использованию УЭЦН для интенсификации добычи стал основой для решения о развертывании более производительных УЭЦН на других скважинах компании», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2016 года глава компании Марк Роллинс сообщил, что «Укрнафта» обратилась в государственные органы с инициативой снижения ставки рентной платы за добычу сырой нефти. 23 ноября 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс. 20 декабря этот законопроект был рассмотрен и проголосован во втором чтении. Его поддержали 235 народных депутатов. Согласно принятым изменениям, на сегодня ставка ренты на добычу нефти составляет 29% (при разработке скважин на глубине до 5000 м).

После этого компания заявила, что планируемый объем инвестиций в 2017 году будет в 5 раз превышать уровень 2016 года и достигнет 2,5 млрд грн, которые в том числе будут направлены на реформирование буровых подразделений и обновление парка нефтедобывающего оборудования компании. 

По итогам 2016 года «Укрнафта» стабилизировала добычу сырой нефти и газового конденсата на уровне 4,2 тыс. тонн в сутки. По данным компании, этого удалось достичь в том числе за счет использования установок ЭЦН.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Укрнафта#добыча нефти