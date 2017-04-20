Компания ExxonMobil просит правительство США разрешить ей сотрудничество с "Роснефтью" несмотря на санкции

Американский энергетический гигант ExxonMobil просит правительство США сделать исключение в санкциях против России и позволить ему разрабатывать совместные проекты с российской "Роснефтью".

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О наличии соответствующего запроса со стороны корпорации сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные анонимные источники. Впоследствии об этом написало и агентство AP, приводя собственные источники, передает «Немецкая волна».

В частности, менеджеров ExxonMobil интересует совместная с "Роснефтью" разработка нефтяных месторождений в районе Черного моря. Принятое еще в 2011 году совместное партнерство также касалось проектов в Арктике. На пути реализации соглашения стала аннексия Россией Крыма и дальнейшие события на Донбассе и санкции США против РФ.

В самой корпорации на запрос журналистов отказались комментировать переговоры с представителями американского правительства. Ранее сообщалось, что в 2015-16 годах министерство финансов США позволило ExxonMobil проводить "ограниченные административные действия" совместно с "Роснефтью".

Судьбу запроса может усложнить нынешнее расследование Конгресса информации о вмешательстве России в американские выборы и связи между РФ и некоторыми представителями команды Дональда Трампа. Кроме того, нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон до своего назначения на эту должность был председателем правления и совета директоров ExxonMobil.