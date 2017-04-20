"Укртрансгаз" планирует провести следующую закупку газа в начале осени

Госкомпания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, планирует провести следующую закупку природного газа на конкурентном рынке в начале осени, об этом сообщила пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

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Согласно сообщению, в 2016 году для производственно-технологических потребностей и балансировки «Укртрансгаз» использовал 1,7 млрд куб. м газа, для задач балансировки – 1,1 млрд куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля «Укртрансгаз» впервые провел открытые торги на поставку природного газа для собственных нужд через электронную систему Prozorro общей стоимостью 9,4 млрд грн.

Тендер был разбит на десять одинаковых лотов по 218 млн кубометров.

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» выиграл три лота. По одному лоту выиграли «Эру трейдинг», «Эско-Пивнич», Trafigura Ukraine, а также «Газоторговая компания». 3 из 10 аукционов были отменены из-за подачи для участия в торгах менее двух предложений.

В свою очередь, в Министерстве экономического развития и торговли Украины сообщили, что «Укртрансгаз» сэкономил более 2 млрд грн на покупке технологического газа через электронную систему Prozorro.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».