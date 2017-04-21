Нефть дорожает на заявлениях о продлении заморозки добычи

Нефть в последний день рабочей недели торгуется в небольшом плюсе на фоне сделанных в четверг заявлений по поводу продления соглашения о сокращении добычи "черного золота", сообщает Прайм.

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"По состоянию на 07:12 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% - до 53,01 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,1% - до 50,76 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о наличии предварительной договоренности между рядом стран-нефтепроизводителей о продлении соглашения о сокращении добычи.

"Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи также сказал, что страны, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), договорились о возможном продлении соглашения. При этом Минэнерго РФ тогда же заявило, что по-прежнему считает преждевременным говорить о продлении соглашения", - подчеркивает издание.

"Длина продления, число участвующих стран и объем, на который будет сокращена добыча, остаются ключевыми неизвестными", - прокомментировал газете The Wall Street Journal аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar).

Прежде всего трейдеров интересует, какие страны имел в виду аль-Фалих, когда говорил о готовности некоторых нефтепроизводителей продлить соглашение. "Если это Венесуэла, тогда кого это волнует? Но если Россия согласна сократить еще, то это замечательно", - цитирует газета рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).