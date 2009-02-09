Украина имеет все возможности для модернизации ГТС

Украина имеет все технические возможности для модернизации газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на брифинге в Мюнхене на Международной конференции по вопросам безопасности, отвечая на вопрос, каким образом Россия может участвовать в модернизации ГТС, поскольку является поставщиком газа для его транзита этой системой в Европу.

«Украина, по сути дела, для модернизации своей ГТС имеет все необходимое на отечественных заводах. У нас есть мощности и для строительства газопроводов, и для их реконструкции и модернизации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем премьер отметила, что конференции по вопросам модернизации и развития украинской ГТС, которую планируют провести в Брюсселе в конце марта, будет проходить при участии европейских стран, и на сегодня Россия не выразила желания принять в ней участие. «На сегодня подтвердили участие европейские страны, Российская Федерация на данный момент такого участия не подтверждала. И поэтому я могу сказать, что эта конференция собирается странами Европейского Союза», - сказал Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, международную донорскую конференцию по модернизации украинской газотранспортной системы Украина и ЕС запланировали на 23 марта в Брюсселе.