"Нафтогаз" вчера поехал в Москву за деньгами

В Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров о кредите - Соколовский

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский в субботу, 7 февраля, заявил, что в Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров с Россией о получении специального кредита.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Интер”.

“Вчера в Москву тайно поехала делегация от правительства для проведения переговоров о специальном кредите для предупреждения банкротства НАК “Нафтогаз Украины”, - сказал Б.Соколовский.

Он отметил, что “в техническом задании впервые с 1994 года связывается вопрос получения кредитов от Российской Федерацией с ратификацией договора о нулевом варианте”. По словам уполномоченного, на такие действия должен реагировать и парламент, и коалиция, и оппозиция. “Конечно, Президент Украины отреагировал и требует, чтобы безотлагательно такие незаконные действия были прекращены и честно украинскому народу было сказано, что происходит с НАК “Нафтогаз Украины”, - отметил Б.Соколовский.

По его мнению, “нужно принять все меры, чтобы этого государственного монополиста, который должен бюджету давать доход, а не из бюджета и от людей сосать, спасти”.

Он отметил, что доведение до банкротства связано с ценами на газ, которые зафиксированы в договоренностях, подписанных 19 января. По его словам, в 2009 году “возникнет большая дырка” в “несколько десятков миллиардов гривен” из-за разрыва между ценой газа, за которой он приобретен, и ценой его продажи.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.