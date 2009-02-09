Ющенко уверен, что споров в суде не будет

Президент Украины Виктор Ющенко уверен, что споров в суде в связи с январским газовым конфлbктом не будет.

"Контракт (между "Нафтогаз Украины" и "Газпромом") предусматривает отдельный раздел, где через соответствующий арбитражный институт решаются все вопросы: кто не прокачал, кто отобрал газ, кто не поставил газ. Все решается в рамках контракта. Но уверяю, в суд никто не обратится", - сказал Ющенко в интервью украинскому телеканалу ICTV в воскресенье вечером.

"Газпром" 7 января полностью прекратил поставки газа через Украину в Европу. В результате многие страны Европы, прежде всего в восточной ее части, столкнулись с трудностями в обеспечении газом своих потребителей и были вынуждены отключать дома от отопления, останавливать производства. Транзит возобновился только 20 января, после достижения договоренностей между премьерами РФ и Украины и подписания соответствующих соглашений 19 января в Москве.

В конце января пресс-служба украинского лидера заявила, что юридическое подразделение секретариата президента Украины нашли основания для возможного пересмотра газовых соглашений с Россией. В опубликованном документе отмечается, что если одна из сторон сочтет необходимым изменить или прекратить действие контрактов, она вправе обратиться к другой стороне с предложением об изменении или разрыве договоров. Такое право предусмотрено как в контракте на поставку, так и в контракте на транзит природного газа.