Кабмин опровергает "тайные переговоры" НАКа

Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров опровергает заявления Уполномоченного Президента по вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского о том, что в Москву якобы выехала правительственная делегация для проведения „тайных переговоров”.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров.

Как сообщалось, вчера в эфире телеканала "Интер" уполномоченный Президента по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский заявил, что в Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров с Россией о получении специального кредита.

“Вчера в Москву тайно выехала делегация от правительства для проведения переговоров о специальном кредите для предотвращения банкротства НАК “Нафтогаз Украины”, - сказал он.