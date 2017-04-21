АМКУ потребовал взыскать с "Газпрома" 172 миллиарда гривень штрафа в принудительном порядке

Антимонопольный комитет Украины обратился в исполнительную службу Министерства юстиции с просьбой взыскать с российского газового монополиста «Газпрома» 172 млрд грн штрафа и пени за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа, сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте такжеРоссийский "Газпром" подал кассацию на штраф АМКУ в 172 миллиарда гривень

«Заявление об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с компании «Газпром» направлено в департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции», - написал он.

Согласно опубликованному на странице главы АМКУ заявлению, Комитет просит открыть исполнительное производство, принять меры по решению Хозяйственного суда Киева от 5 декабря 2016 года о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа в 85,9 млрд грн, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 млрд грн за несвоевременную уплату штрафа.

Кроме этого, АМКУ просит исполнительную службу наложить арест на имущество и средства «Газпрома», и объявить запрет на его отчуждение.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины выставил российскому газовому монополисту «Газпрому» штраф на около 86 млрд грн (порядка 3,4 млрд долл.) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа. Решение было принято в рамках исполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля 2016 года «Газпром» решил оспорить это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева. Однако суд отклонил иск российского монополиста.

Поскольку штраф так и не был уплачен, АМКУ позднее подал в Хозяйственный суд города Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени, а также о признании обязательства прекратить нарушения антимонопольного законодательства.

При этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отмечал, что Украина в рамках выполнения судебных решений не планирует отбирать российский газ в счет уплаты штрафа и не намерена нарушать свои обязательства по транзиту топлива европейским потребителям.