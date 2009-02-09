«Нервозность в Кабмине неспроста»

Пресс-служба Президента призывает управление по связям со СМИ Кабмина к корректности в комментариях

Отвечая на некорректные комментарии управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, которые прозвучали по поводу заявлений Уполномоченного Президента по международным вопросам энергобезопасности Богдана Соколовского, пресс-служба главы государства вынуждена напомнить: порядочные граждане, а тем более государственные служащие, должны были бы честно комментировать конкретные действия определенных должностных лиц и их последствия для государства, а не прибегать к личным оскорблениям.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Президента Украины по поводу заявления управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров.

“Собственно, именно такие неоправданно эмоциональные и грубые по своей тональности «опровержения» и свидетельствуют о небезосновательной нервозности в правительстве, которая, очевидно, связана с нежеланием сказать правду украинскому народу о реальной ситуации в экономике государства и путях выхода из кризиса”, - отмечает пресс-служба.

По ее убеждению, “так же трудно поверить, что в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина неизвестно о делегации, направленной в Москву для тайных переговоров относительно получения специального кредита на неизвестных условиях. Тем более, что информация об этом уже неоднократно появлялась в СМИ”.

“Украинский народ имеет право и должен получать от власти честную и правдивую информацию о настоящем и перспективах нации и государства. Это касается, в частности, и прозрачности относительно источников и условий внешних заимствований безотносительно от страны-кредитора”, - отмечает пресс-служба и добавляет: “Очевидно, что наши граждане узнают также и о февральских переговорах с российской стороной о возможности привлечения кредитных средств для финансирования государственного бюджета в 2009 году”.

Как сообщал УНИАН, Б.Соколовский в телеэфире заявил, что в Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров с Россией о получении специального кредита. “Вчера в Москву тайно выехала делегация от правительства для проведения переговоров о специальном кредите для предотвращения банкротства НАК “Нафтогаз Украины”, - сказал он.