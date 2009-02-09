Цены на нефть на NYMEX снижаются

Цены на нефть восстановили часть позиций, утраченных в пятницу ввиду активных продаж со стороны инвесторов, обеспокоенных углубляющейся рецессией в экономике США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX), котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1 доллар, или 2,4%, – до 40,17 доллара за баррель.

В ходе торгов котировки опустились на 6,2%, или 2,57 доллара за баррель, – до 38,60 доллара – самого низкого уровня с 20 января, после выхода отчета по занятости в США, который свидетельствовал об в углублении рецессии в американской экономике, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире.

Как сообщило в пятницу Министерство труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в январе сократилось на 598 тыс. человек, тогда как ожидалось снижение на 525 тыс. Уровень безработицы в этом месяце вырос до 7,6%, тогда как, согласно консенсус-прогнозу, должен был составить 7,5%.

Однако во второй половине сессии цены на нефть развернулись вверх на фоне уверенного роста котировок акций в США. Трейдеры на рынке говорили, что закрытие ниже уровня 40 долларов за баррель будет сигнализировать об очередном падении котировок до пятилетних минимумов ниже 33 долларов.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE по итогам торгов снизились на 25 центов – до 46,21 доллара за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на топочный мазут впервые за три последних сессии снизились на 74 пункта – до 1,3597 доллара за галлон. Котировки мартовских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 2,41 цента – до 1,2507 доллара за галлон после трехдневного роста.