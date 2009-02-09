«Газпром»: «Южный поток» стоит 19-24 млрд. евро

Открытое акционерное общество «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.

Об этом говорится в сегодняшнем номере российской газеты «Коммерсант».

«На фоне резкого падения экспортной выручки «Газпром» планирует запустить самый дорогостоящий в своей истории проект. На встрече с инвесторами в пятницу Александр Медведев впервые раскрыл общую смету газопровода «Южный поток», который по дну Черного моря в 2015 году должен соединить Россию с Южной Европой. До сих пор стоимость проекта держалась в тайне. В презентации господина А.Медведева строительство «Южного потока» оценивается в 19-24 млрд. евро», - сообщает издание.

Отмечается, что из этой суммы не менее 4 млрд. евро придется на подводную часть газопровода, которую построит СП "Газпрома" и ENI (50 на 50). Еще 15-20 млрд. евро придется потратить на наземную часть — от Болгарии до Австрии (1,3 тыс. км) и адриатического побережья Греции (990 км).

В конечном итоге стоимость и протяженность газопровода будет зависеть от выбранного маршрута.

«Самый короткий из них проходит по шельфу России, Украины, Румынии и Болгарии. Второй обходит Румынию стороной. Оставшиеся два предполагают прокладку трубы по шельфу России, Турции и Болгарии — на случай конфликта с Украиной», - отмечает издание.

Сообщается, что межправительственные соглашения о строительстве газопровода уже заключены с Болгарией, Сербией, Венгрией и Грецией. Осталось согласовать документы со Словенией и Австрией.

Раньше "Газпром" оценивал проектную мощность трубопровода в 31 млрд. куб. м газа в год, однако на прошлой неделе А.МЕДВЕДЕВ сказал, что «Южный поток» может поставлять до 47 млрд. куб. м.

Как сказано в презентации А.Медведева, при условии завершения «Южного потока» и «Северного потока» суммарная мощность экспортных газопроводов c учетом украинской газотранспортной системы к 2015 году составит 304 млрд. куб. м газа в год. В то же время экспорт российского газа в Европу не превысит 220 млрд. куб. м газа в год.

Вместе с тем, директор компании «East European Gas Analysis» Михаил КОРЧЕМКИН считает, что строительство «Южного потока» в условиях мирового кризиса и снижения доходов обойдется "Газпрому" слишком дорого.

"Из-за девальвации рубля долговая нагрузка "Газпрома" стала слишком высокой для новых займов. В четвертом квартале этого года "Газпром" может стать убыточным, а в случае сокращения налоговой нагрузки на монополию может остаться невыполненным государственный бюджет. Ни одна компания мира не строит "запасные" или "политические" газопроводы, в особенности, если их стоимость составляет 25 млрд. евро", - сказал М.Корчемкин.

В то же время, по информации издания, "Газпром" впервые обнародовал прогноз снижения своей экспортной выручки из-за падения цен на нефть в этом году - на 18,8-25,6 млрд. дол.

"Газпром" также допускает снижение добычи в этом году с 550 млрд. до 510 млрд. куб. м в связи с сокращением потребления газа Украиной и странами ЕС в январе.