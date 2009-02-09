Предприятия на альтернативной энергии могут освободить от НДС
Инициатива Кабмина
Кабинет Министров Украины инициирует освобождение предприятий, использующих альтернативные источники энергии, от уплаты налога на прибыль сроком на 10 лет.
Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 4 февраля №102-р, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, в частности, Кабмин поручил Минфину, Минэкономики, Минюсту, ГНА и Национальному агентству по вопросам эффективного использования энергоресурсов разработать и подать на утверждение Кабмина соответствующий законопроект.
Правительство также поручило Минэкономики, Минприроды и Нацэкоинвестагентству изучить возможность финансирования проектов по использованию альтернативных источников энергии в рамках Киотского протокола, а также за счет привлечения кредитных ресурсов Европейской комиссии и Европейского банка реконструкции и развития.
Минфину также поручено подготовить проект обращения Кабмина к НБУ с предложением снижения нормативов резервирования под кредиты, которые будут предоставляться предприятиям на внедрение альтернативных энерготехнологий.
Минэкономики и Госкомпредпринимательства поручено изучить возможность 180-дневной отсрочки по уплате НДС при ввозе на территорию Украины оборудования, использующегося в альтернативной энергетике.
Минпромполитики и Минэкономики в течение месяца поручено изучить возможность организации на отечественных предприятиях производства энергетического оборудования, в том числе путем создания совместных предприятий с инвесторами. Также Минпромполитики поручено рассмотреть вопросы о приобретении лицензий на альтернативные энерготехнологии с целью их дальнейшей адаптации на теплогенерирующих украинских предприятиях.
Минпромполитики и Минэкономики поручено разработать типовые рекомендации местным органам власти по их участию в реализации инвестиционных проектов по использованию альтернативных видов топлива.