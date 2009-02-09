Предприятия на альтернативной энергии могут освободить от НДС

Кабинет Министров Украины инициирует освобождение предприятий, использующих альтернативные источники энергии, от уплаты налога на прибыль сроком на 10 лет.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 4 февраля №102-р, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, в частности, Кабмин поручил Минфину, Минэкономики, Минюсту, ГНА и Национальному агентству по вопросам эффективного использования энергоресурсов разработать и подать на утверждение Кабмина соответствующий законопроект.

Правительство также поручило Минэкономики, Минприроды и Нацэкоинвестагентству изучить возможность финансирования проектов по использованию альтернативных источников энергии в рамках Киотского протокола, а также за счет привлечения кредитных ресурсов Европейской комиссии и Европейского банка реконструкции и развития.

Минфину также поручено подготовить проект обращения Кабмина к НБУ с предложением снижения нормативов резервирования под кредиты, которые будут предоставляться предприятиям на внедрение альтернативных энерготехнологий.

Минэкономики и Госкомпредпринимательства поручено изучить возможность 180-дневной отсрочки по уплате НДС при ввозе на территорию Украины оборудования, использующегося в альтернативной энергетике.

Минпромполитики и Минэкономики в течение месяца поручено изучить возможность организации на отечественных предприятиях производства энергетического оборудования, в том числе путем создания совместных предприятий с инвесторами. Также Минпромполитики поручено рассмотреть вопросы о приобретении лицензий на альтернативные энерготехнологии с целью их дальнейшей адаптации на теплогенерирующих украинских предприятиях.

Минпромполитики и Минэкономики поручено разработать типовые рекомендации местным органам власти по их участию в реализации инвестиционных проектов по использованию альтернативных видов топлива.