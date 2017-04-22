У Трампа не позволили бывшей компании Тиллерсона бурить скважины в Черном море в обход санкций против РФ - СМИ
Речь идет о компании Exxon Mobil, которую до 2017 года возглавлял нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не позволила компании Exxon Mobil, которую до 2017 года возглавлял нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон, осуществлять бурение нефтяных скважин в Черном море вместе с российской госкомпанией «Роснефть» в обход санкций, введенных против Российской Федерации за агрессию в Украине. Об этом сообщает The New York Times.
Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул: "На основе консультаций с президентом Дональдом Трампом Департамент казначейства (Министерство финансов) не будет снимать запрет для компаний из США, включая Exxon, что позволило бы осуществлять бурение, запрещено действующими санкциями, связанными с Россией".
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Издание отмечает, что нефтяная компания Exxon Mobil в 2015 году обратилась к Администрации президента США с просьбой отменить запрет на сотрудничество с компанией «Роснефть», утверждая, что может потерять свои права на разведку месторождений и добычу полезных ископаемых в Черном море, если до конца 2017 года начнет бурение, что предусмотрено контрактом с компанией «Роснефть».
Предыдущая администрация президента Барака Обамы не ответила на это обращение, но компания Exxon Mobil надеялась, что администрация Трампа будет более благосклонна к ней.
Как сообщал УНИАН ранее, американский энергетический гигант ExxonMobil просил правительство США сделать исключение в санкциях против России и позволить ему разрабатывать совместные проекты с российской "Роснефтью".
В частности, менеджеров ExxonMobil интересует совместное с "Роснефтью" разработка нефтяных месторождений в районе Черного моря.