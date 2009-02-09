«Нулевой вариант» и ГТС за 5 млрд.

Президент Украины Виктор Ющенко называет недопустимым кулуарные договоренности правительства Украины об открытии в России кредитной линии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь главы государства Ирина Ванникова сегодня на брифинге, объявляя позицию Президента относительно намерений правительства получить в России кредит в сумме 5 млрд. долларов.

И.Ванникова заявила, что, по мнению Президента, этот «кулуарный визит делегации правительства Украины в Россию» проходил с нарушением отечественных правовых норм, которые регламентируют ведение международных переговоров. Она отметила, что Президент не утверждал директив на эти переговоры и не получал от правительства соответствующих документов.

«Глава государства считает недопустимой ситуацию, когда стратегические для жизни страны вопросы решают кулуарно, с нарушением установленных правовых норм и с явными признаками коррупции», - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что Президенту известно только о техническом задании переговорной группы. Он считает недопустимым совмещать получение Украиной кредита с ратификацией договора о «нулевом варианте» и с судьбой отечественной ГТС, отметила И.Ванникова.

При этом она напомнила, что «нулевой вариант» предусматривает, что Россия берет на себя все долги Советского Союза, в то же время Украина отказывается от своих претензий на какую-либо собственность СССР, в том числе, и за рубежом.

«Президент призывает к взвешенности и прозрачности в вопросах внешних заимствований. Он обращает внимание, что государственные долги будут отдавать не чиновники, которые их получают, а украинский народ, в первую очередь, молодое поколение», - сказала И.Ванникова.

По информации СМИ, правительство Украины пытается получить от РФ кредит на сумму 5 млрд. дол.

7 февраля с.г. газета "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что российская сторона выдвинула ряд дополнительных условий получения Украиной пятимиллиардного кредита от Российской Федерации, окончательное согласование условий которого должно состояться через неделю в Москве.

По данным издания, в первом раунде переговоров о предоставлении Украине этого кредита, который состоялся в Москве в пятницу, 6 февраля, от украинской стороны приняли участие заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также ряд представителей Министерства иностранных дел и Национального банка.

Как сообщил источник «ЗН» в украинской делегации, в ходе встречи с министром РФ Алексеем Кудриным был выдвинут целый ряд дополнительных условий получения Украиной кредита. В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР); решения Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решения спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признания Украиной в качестве государственного долга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.