Прямые договора «Газпрома» и «Нафтогаза» стали прозрачнее

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что переход ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на прямые договора должен снять вопрос относительно прозрачности переговоров между ними.

Об этом он сказал в интервью Киевскому международному энергетическому клубу «Q-club», текст которого размещен на сайте клуба.

«Есть два позитивных момента относительно соглашений, заключенных в Москве, – отказ от посредников и определение цены газа по объективной формуле. Если контракт в таком виде сохранится, то это устранит политические торги, которыми сопровождались газовые договоренности между РФ и Украиной в предыдущие годы», – сказал он.

При этом У.Тейлор добавил, что «позитивным моментом является сам факт привязки ценообразования к рыночному фактору – рыночным ценам на нефть».

«Отказ от посредника и переход к непосредственным коммерческим отношениям между «Газпромом» и «Нафтогазом» должен снять вопрос относительно прозрачности самих переговоров и условий соглашений, поскольку теперь не будет посредника, за которым это скрывалось», – добавил посол.

Напомним, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.