В Авдеевку вернули свет, пока по временной схеме

Электроснабжение Авдеевки восстановлено по временной схеме, электроэнергия подается по графику. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

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"Электроснабжение Авдеевки восстановлено. Подается по временной схеме, применяются веерные отключения, электроэнергия подается по графику", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 апреля из-за обстрелов со стороны боевиков была повреждена линия электропередач вблизи Авдеевки, в результате чего город и Донецкая фильтровальная станция остались без электроснабжения.

22 апреля электроснабжение ДФС было восстановлено.

Одновременно в штабе АТО сообщали, что представители России в СЦКК только в понедельник, 24 апреля, предоставят гарантии прекращения огня боевиками для ремонта электросети в районе Авдеевки.