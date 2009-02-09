Нужно общеукраинское совещание по энергосбережению

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует проведение общеукраинского совещания по вопросам энергосбережения. Об этом он заявил сегодня на совещании в Ивано-Франковске по вопросам реализации государственной политики в сфере энергоэффективности, энергосбережения и использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, В.ЮЩЕНКО поручил десяти губернаторам, которые присутствуют на совещании, подготовить местные программы по энергосбережению.

Президент сообщил, что через тридцать дней на основе этих местных программ будет проведено всеукраинское совещание.

Он назвал энергосбережение одним из государственных приоритетов Украины. Глава государства отметил, что предложения относительно формирования эффективной политики энергосбережения как на текущий, так и на последующие годы, будут базироваться на этих десяти программах.

В.ЮЩЕНКО отметил, что эти программы руководители областей будут защищать на всеукраинском совещании. По его словам, руководители десяти областей и г. Киева должны продемонстрировать «образец формирования тех ответов на вызовы энергетической безопасности через эффективные действия местной власти, министров, регионально-экономических структур».

По мнению главы государства, тема энергосбережения приобрела актуальность особенно после подписания Украиной и Россией договора о поставках газа по 450 долларов за тысячу кубометров на десять лет.

По его словам, 450 долларов за тысячу кубометров газа – это невиданная цена для Европы. «Это явный проигрыш. И те, кто подписал это соглашение и принял такие условия, будут отвечать. Но мы - перед фактом, и этот документ нужно выполнять», - отметил Президент.

По данным В.ЮЩЕНКО, мы потребляем в четыре раза больше энергоресурсов на единицу ВВП, чем страны ЕС.

Президент считает, что должна быть сформирована отдельная национальная программа по энергосбережению.