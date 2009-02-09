Westinghouse может расширить поставки топлива на украинские АЭС

Компания Westinghouse готова расширить поставки своего топлива на другие энергоблоки украинских АЭС и принять участие в строительстве завода по производству тепловыделяющих сборок (ТВС).

Об этом в интервью Киевскому международному энергетическому клубу «Q-Club» заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР.

«Эта компания готова расширить круг АЭС для сотрудничества, а также планирует совместно с «Энергоатомом» наладить в Украине производство некоторых элементов этих сборок», - сказал посол.

При этом он отметил, что присутствие на одном рынке нескольких конкурентов в любом случае способствует удешевлению продукции.

Кроме того, отметил У.ТЕЙЛОР, организация в Украине собственного производства ТВС также позволит снизить цену ядерного топлива.

Как сообщал УНИАН, в марте 2008 года Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали контракт на поставку ядерного топлива с 2011 года.

Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС в течение 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.

Украина до 2014 года планирует построить собственный завод по фабрикации ТВС. По оценкам экспертов, организация собственного сборочного производства ядерного топлива обойдется Украине от 0,5 млрд. до 1 млрд. долл. США.

В настоящее время Минтопэнерго и НАЭК «Энергоатом» ведут параллельные переговоры с российской корпорацией «ТВЭЛ» и американской Westinghouse об их возможном участии в реализации данного проекта.