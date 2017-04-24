Украина с 25 апреля прекратит поставки электроэнергии на оккупированную часть Луганщины

Региональная энергопоставляющая компания «Луганское энергетическое объединение» с 25 апреля 2017 года останавливает поставки электроэнергии на временно оккупированные территории Луганской области. Об этом сообщил генеральный директор компании Владимир Грицай в эфире «Луганского областного телевидения».

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«Мы получили документы с госпредприятия «Энергорынок» (оптовый покупатель и продавец электроэнергии – УНИАН), которые подтверждены документами из Минэнергоугля с подписью министра Насалика о том, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Сейчас мы проводим технические мероприятия, и с 00:00 25 апреля переток должен быть полностью отключен», - сказал он.

По словам Грицая, на неконтролируемой территории находится «Попаснянский водоканал», который будет также отключен от электроснабжения.