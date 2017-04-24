Украина с 25 апреля прекратит поставки электроэнергии на оккупированную часть Луганщины
На неконтролируемой территории находится «Попаснянский водоканал», который будет также отключен от электроснабжения.
Региональная энергопоставляющая компания «Луганское энергетическое объединение» с 25 апреля 2017 года останавливает поставки электроэнергии на временно оккупированные территории Луганской области. Об этом сообщил генеральный директор компании Владимир Грицай в эфире «Луганского областного телевидения».
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«Мы получили документы с госпредприятия «Энергорынок» (оптовый покупатель и продавец электроэнергии – УНИАН), которые подтверждены документами из Минэнергоугля с подписью министра Насалика о том, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Сейчас мы проводим технические мероприятия, и с 00:00 25 апреля переток должен быть полностью отключен», - сказал он.
По словам Грицая, на неконтролируемой территории находится «Попаснянский водоканал», который будет также отключен от электроснабжения.
Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин принял постановление №263, которое обязывало «Луганское энергетическое объединение» поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганской области, независимо от уровня оплаты. При этом, энергопоставляющая компания уже неоднократно сообщала в Министерство энергетики и угольной промышленности и другие госорганы о том, что со стороны потребителей с зоны АТО накопились большие долги.
В декабре 2016 года из-за долгов компания временно прекращала электроснабжение коммунального предприятия «Попаснянский районный водоканал», который подавал воду в отдельные районы (временно не подконтрольные украинской власти) Донецкой и Луганской областей. По состоянию на 2 декабря задолженность этого предприятия перед «Луганским энергетическим объединением» составляла около 124 млн грн.
Также, ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщали о том, что более 500 тыс. жителей Луганской области могут остаться без воды из-за неуплаты террористами «ЛНР» за водоснабжение.