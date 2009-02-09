Украина сократила производство электроэнергии

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе сократилось на 14,6%, или на 2 млрд. 808,6 млн. кВт/ч, - до 16 млрд. 489 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, тепловые электростанции (ТЭС) в январе 2009 г. сократили выработку электроэнергии на 17,5%, или на 1 млрд. 552,2 млн. кВт/ч, - до 7 млрд. 310 млн. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) на 14,7%, или на 1 млрд. 303,4 млн. кВт/ч, - до 7 млрд. 556 млн. кВт/ч, блок-станции - на 11,8%, или на 102,8 млн. кВт/ч, - до 772 млн. кВт/ч.

В то же время, гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС) в январе увеличили выработку электроэнергии на 21,5%, или на 150,5 млн. кВт/ч, - до 851 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН.Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам 2008 года сократилось на 1,8%, или на 3,438 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 г. – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В январе-декабре 2007 года производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6%, или на 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, - до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом.