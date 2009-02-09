Ющенко завтра примет участие в заседании СНБО
17:23, 09 февраля 2009Энергетика
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Приглашено руководство «Нафтогаза»
Во вторник, 10 февраля, в 14.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в повестку дня заседания внесены такие вопросы о безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины и необходимости внесения изменений в государственный бюджет на 2009 год.
На заседание приглашены все члены Совета национальной безопасности и обороны, руководство аппарата СНБО и руководство национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».
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