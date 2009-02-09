«Газпром» хочет сделать Польшу полностью зависимой от себя - газета

ОАО «Газпром» может добиваться изменений в так называемом «Ямальском» договоре для того, чтобы сделать Польшу полностью зависимой от газовых поставок из Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пишет польская Gazeta Wyborcza, ссылаясь на экспертов в газовой сфере.

Издание отмечает, что «Газпром», который мог бы подписать двусторонний контракт с польской нефтегазовой компанией PGNIG по примеру аналогичных контрактов с другими компаниями Евросоюза, добивается изменений в межправительственном договоре 1993 года.

«Газпром может, например, требовать от Польши дополнительно отбирать столько газа, что не будет шансов на импорт голубого топлива из других источников. Так россияне получат гарантию на монопольные поставки», - приводит GW слова экспертов.

Кроме того, «Газпром» может требовать доступа на внутренний рынок Польши или может захотеть купить газораспределительные сети.

GW также отметила, что Ямальский договор предусматривает строительство второй нити газопровода, от чего отказывается Россия, лоббируя альтернативный вариант сооружения трубопровода по дну Балтийского моря Nord Stream.

«Формально Варшава имеет основания для претензий к Москве… Газпром может хотеть устранить проблематичную для него запись», - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» с 6 февраля увеличил объем суточных поставок газа в Польшу на 5 млн. куб. м, чтобы компенсировать недопоставки по контракту со швейцарским трейдером RosUkrEnergo, крупнейшим акционером которого является «Газпром».

В феврале Польша начала подготовку для внесения изменений в так называемый «Ямальский» договор от 1993 года, которым определены условия сооружения польской территорией газопровода «Ямал-Европа» в Германию и поставок по нему российского газа.

Справка УНИАН. В 2007 году 70% общего объема импортируемого газа Польша приобрела в Российской Федерации, еще 25% - у RosUkrEnergo.

После газового конфликта Киева и Москвы, в связи с которым возникли проблемы с поставками газа в страны Евросоюза (в том числе, в Польшу), польское правительство в очередной раз объявило о намерении диверсифицировать поставки газа, в частности, о намерении осуществлять закупки норвежского газа и сжиженного газа из Катара.