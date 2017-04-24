Высший хозсуд рассмотрит кассацию "Газпрома" на штраф АМКУ в 172 миллиарда гривень в середине мая

Высший хозяйственный суд Украины намерен 16 мая рассмотреть кассационную жалобу российского газового монополиста «Газпром» на решение суда, согласно которому Антимонопольный комитет оштрафовал компанию за нарушения антимонопольного законодательства Украины на 172 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении Высшего хозсуда на официальном сайте «Судебная власть Украины».

Согласно сообщению, слушание запланировано на 10:35 утра.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» в кассационном порядке обжаловал решение Киевского апелляционного хозяйственного суда о принудительном взыскании с компании штрафа в размере 85,9 млрд грн и пени аналогичного размера.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины выставил «Газпрому» штраф на около 86 млрд грн (порядка 3,4 млрд долл.) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа.

Решение было принято в рамках исполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС. 12 апреля 2016 года «Газпром» решил оспорить это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева. Однако суд отклонил иск российского монополиста. Поскольку штраф так и не был уплачен, АМКУ позднее подал в Хозяйственный суд города Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени, а также о признании обязанности прекратить нарушения антимонопольного законодательства.

Изначально Хозяйственный суд Киева принял иск Антимонопольного комитета Украины и назначил заседание на 31 октября. Однако позднее заседание дважды переносилось на более поздний срок, и решение было принято в начале декабря 2016 года.

22 февраля 2017 года стало известно, что Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева об удовлетворении иска Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа в размере 85,9 млрд грн, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 млрд грн за несвоевременную уплату штрафа.

В апреле Антимонопольный комитет обратился в исполнительную службу с просьбой взыскать с «Газпрома» 172 млрд грн штрафа и пени за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа.