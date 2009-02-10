Страны ОПЕК приостановили реализацию 35 проектов

Страны ОПЕК приостановили или вообще отложили реализацию 35 крупнейших проектов в области добычи нефти и газа в результате падения цен на энергоносители. Об этом заявил накануне в Лондоне генеральный секретарь ОПЕК Абдалла эль-Бадри, передает Прайм-ТАСС.

Он также сообщил, что на сегодняшний день у руководства ОПЕК нет планов по созыву внеочередной чрезвычайной сессии этой международной организации. "Предстоящая сессия будет обычной и пройдет, как это и было согласовано ранее, в Вене 15 марта", - подчеркнул эль-Бадри.

В начале января ряд стран-членов ОПЕК предлагали созвать экстренную встречу организации с тем, чтобы провести очередное сокращение размеров добычи нефти. Однако, как стало известно ИТАР-ТАСС из деловых кругов, крупнейшие страны ОПЕК приняли решение не форсировать события и дать возможность мировой экономике стабилизироваться в том числе и за счет определенного снижения цен на нефть в первой половине текущего года.

Генсек ОПЕК также сообщил, что страны-члены организации на 80 проц выполнили свои предыдущие решения о сокращении суточного размера добычи нефти в размере 4,2 млн баррелей. "Нам осталось убрать с экспортных рынков 900 тыс баррелей, чтобы полностью соответствовать принятым постановлениям о предельных уровнях производства нефти", - подчеркнул он.