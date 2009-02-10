ВР изучает возможность разработки туркменского шельфа Каспия

Британский энергетический гигант ВР рассматривает возможность разведки и разработки углеводородов на месторождениях каспийского шельфа в Туркмении, сказали Рейтер представители BP и туркменского правительства.

"Мы обсуждаем СРП (соглашение о разделе продукции) и возможности с правительством Туркмении", - сказал Рейтер директор по развитию BP в России и Центральной Азии Джон Пол Столдер, не дав других деталей.

Правительственный источник также подтвердил Рейтер, что BP "предложено" освоение нескольких блоков туркменского шельфа на Каспийском море.

В настоящее время в туркменском секторе ведут разведку Wintershall Holding AG (ФРГ), Maersk Oil (Дания), ONGG Mittal Energy Ltd (Индия) и Burried Hill (Канада). Добычу ведет Dragon Oil Ltd (ОАЭ-Великобритания) и ближайшее время к разработке должна приступить Petronas Carigali (Малайзия).

Ашхабад оценивает ресурсы своей части каспийского шельфа в 11 миллиардов тонн нефти и 5,5 триллиона кубометров природного газа и уже выставил на международный тендер 32 морских лицензионных блока. Среди потенциальных партнеров Туркмения называла Chevron, Total, ЛУКОЙЛ и Итеру, а также компании из Южной Кореи и арабских стран.

Президент Курбанкули Бердымухамедов, сменивший скончавшегося в конце 2006 года Сапармурада Ниязова, обещал вывести страну из изоляции и создать для иностранных инвесторов благоприятные условия для освоения месторождений на Каспийском море.

Однако ряд потенциальных инвесторов указывали на проблему получения виз для посещения Туркмении и непрозрачность принятия решений.

Туркмения - крупнейший в Центральной Азии производитель и поставщик природного газа.