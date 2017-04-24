Набсовет "Нафтогаза" возглавил Пол Уорвик

Главой наблюдательного совета Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" по согласию его членов стал Пол Уорвик, сменив на этом посту уволенную по собственному желанию Юлию Ковалив.

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Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комисси по ценным бумагам и фондовому рынку, Уорвик был выбран главой набсовета на внеочередном заседании совета 21 апреля.

Ранее он занимал должность заместителя главы набсовета "Нафтогаза", является независимым членом наблюдательного совета.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Юлия Ковалив, занимавшая должность председателя наблюдательного совета "Нафтогаза" с апреля 2016 года, написала заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию.

В 2016 году Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономразвития определил трех кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарльза Проктора. Также от государства были назначены Юлия Ковалив и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.