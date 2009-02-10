Газпром сможет продавать газ на бирже

"Газпром" может с 2009 года ежегодно продавать на бирже до 10 миллиардов кубометров газа - такой объем прописан в проекте постановления правительства РФ "О развитии биржевой и электронной форм торговли газом", сообщает РИА Новости.

Проект постановления был подготовлен министерством и направлен в правительство РФ.

"Проектом постановления предусматривается возможность реализации ОАО "Газпром", начиная с 2009 года газа (с учетом обеспечения выполнения обязательств по ранее заключенным договорам), в объеме до 10 миллиардов кубометров ежегодно", - говорится в сообщении.