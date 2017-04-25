Боевики заявляют о восстановлении электроснабжения части Луганска

Боевики заявляют о восстановлении электроснабжения большей части районов Луганска. Об этом сообщает одно из изданий боевиков.

Сообщается, что подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов менее чем через час после отключения. "По состоянию на 01:00 электричества нет только на южных кварталах", - отмечается в сообщении.

Также уточняют, что подача электроэнергии потребителям не прерывалась, частично непродолжительное время были обесточены лишь Алчевск и Перевальск.

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Как известно, Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области.

Кабмин принял постановление №263, которое обязывало региональную энергопоставляющую компанию "Луганское энергетическое объединение" поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганской области независимо от уровня оплаты.

При этом компания уже неоднократно сообщала в Министерство энергетики и угольной промышленности и другие госорганы о том, что со стороны потребителей из зоны АТО накопились большие долги.

В декабре 2016 года из-за долгов компания временно прекращала электроснабжение коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", который подавал воду в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольные украинской власти.

По состоянию на 2 декабря задолженность этого предприятия перед "Луганским энергетическим объединением" составляла около 124 миллионов гривень.