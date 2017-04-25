Украина рассматривает вопрос о прекращении электроснабжения оккупированной части Донетчины

Вопрос о прекращении электроснабжения в ОРДО рассматривается, но не стоит так остро, как в ОРЛО. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает 112 Украина.

На вопрос о том, возобновится поставка после погашения задолженности ОРЛО, Тука отметил, что ситуация сложная.

"Исходя из того, что сейчас приостановлены любые хозяйственные отношения с неконтролируемыми территориями, говорить о каких-то перспективах погашения существующей задолженности было бы слишком оптимистично. К сожалению, я должен констатировать, что с моей точки зрения это может привести к отключению на постоянной основе". - заявил он.

Также он добавил, что пока не видит возможностей осуществления переговоров оккупационной власти с украинской стороной.

"Задолженность Донецкой обл. составляет 5,8 млрд, а из них чуть менее 500 млн – это задолженность потребителей на неконтролируемой территории. В Донецкой обл. разительная диспропорция... Вопрос возможного отключения рассматривается, но не стоит так остро, как в Луганской области", пояснил Тука.

По его словам, в последнее время оплата за электроэнергию с ОРДО не происходит. В то же время Тука считает, что главари боевиков могут прибегнуть к ответным мерам.

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"Принятие решения об отключении было принято не мгновенно, правительство к нему готовилось, обсуждали вместе с СНБО. Я лично сделал три официальных письма о предупреждении о возможных негативных последствиях таких действий... Единственная линия электропитания, которая осталась невредимой и благодаря которой подается электроэнергия со Счастинской станции на всю территорию Луганской области, эта линия электропитания в нескольких участках идет просто по линии разграничения. Чтобы обезвредить эту линию, достаточно просто сделать меткий выстрел по изолятору из снайперской винтовки и потом не давать возможности ремонтным бригадам выйти на починку. Таким образом вся Луганская область может оказаться в заложниках от позиции террористов", - прокомментировал он.

Также Тука считает, что боевики могут частично переключиться на энергоснабжение из России.

"В полном объеме нет, а частично они так и делают. Есть линия электропитания, которая идет на Луганщину из России. Но в полном объеме она не способна обеспечить Луганщину электроэнергией", - подытожил заместитель министра.

Как сообщалось, Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области.