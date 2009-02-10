Газпром снизит поставки газа в Европу - СМИ

Мировой экономический кризис негативно отразился на деятельности российского газового гиганта ОАО "Газпром", пишет газета The Wall Street Journal. Это объясняется снижением спроса, что вынуждает компанию снижать объем продаж газа европейским клиентам и лишает компанию части экспортной выручки, сообщает k2kapital.

В интервью изданию глава российского газового монополиста Александр Медведев отметил, что цена за 1 тыс. кубометров "голубого топлива" для стран Европы в текущем году снизится на 32% до 280 долл. с 490 долл. в 2008 году. Что касается объема экспорта в Европу, то он снизится на 5% до 170 млрд. кубометров.

Аналитики отмечают, что Газпрому придется сократить объемы добычи газа, что обусловлено снижением спроса. При этом Медведев отказался назвать цифру, на сколько кубометров может быть снижена добыча, подчеркнув, что компания не будет добывать и продавать газа больше, чем того требует рынок. При этом, по словам Медведева, несмотря на снижение цен, Газпрому необходимо выполнять обязательства по инвестициям миллиардов долларов в новые экспортные газовые маршруты в Европу и разработку месторождений на территории Сибири. Однако ожидается, что долларовые инвестиции уменьшатся по сравнению с минувшим годом в связи с ослаблением курса рубля.

Экспорт газа в соседние с Россией страны бывшего СССР также сократится в большой степени из-за того, что Украина потребляет меньше газа вследствие газового спора с Газпромом. Однако снижение объемов поставок компенсируется повышением цены на газ для соседей. Так, средняя цена в 2009г. для них будет составлять $198 за тысячу кубометров по сравнению с $159 долларами за тысячу кубометров 2008г.

Говоря о долговых обязательствах компании, Медведев заявил, что Газпром не имеет никаких проблем с долгами. По его словам, в 2009г. компания сможет обслужить свои долги, не прибегая к реструктуризации рефинансированию.