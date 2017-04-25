В России заявили о намерении начать поставки электроэнергии на оккупированные территории Луганщины

Правительство РФ решило обеспечить оккупированную часть Луганской области бесперебойными поставками электроэнергии. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

«В соответствии с действиями властей Украины правительством Российской Федерации было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки», - сказал Грызлов.

«Ограничения потребителей пострадавшей территории Луганской области в настоящее время нет», - заявил он.

Читайте такжеУкраина рассматривает вопрос о прекращении электроснабжения оккупированной части Донетчины

Как сообщал УНИАН, Украина прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганщины.

Ранее Кабмин принял постановление №263, которое обязывало региональную энергопоставляющую компанию "Луганское энергетическое объединение" поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганской области независимо от уровня оплаты. При этом компания уже неоднократно сообщала в Министерство энергетики и угольной промышленности и другие госорганы о том, что со стороны потребителей из зоны АТО накопились большие долги.

Читайте такжеБоевики заявляют о восстановлении электроснабжения части Луганска

В декабре 2016 года из-за долгов компания временно прекращала электроснабжение коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", который подавал воду в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольные украинской власти.

По состоянию на 2 декабря задолженность этого предприятия перед "Луганским энергетическим объединением" составляла около 124 миллионов гривень. 20 апреля текущего года генеральный директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай заявил, что поставки электроэнергии на временно оккупированные территории Луганской области будут полностью остановлены с 25 апреля.