Украина в марте сократила потребление угля почти на 38%
14:19, 25 апреля 2017Энергетика
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По сравнению с февралем этого года потребление этого вида топлива в марте сократилось на 26,1%.
Иллюстрация REUTERS
Украина в марте 2017 года сократила потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 37,7% - до 2,860 миллиона тонн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
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Также сообщается, что по сравнению с февралем этого года потребление этого вида топлива в марте сократилось на 26,1%.
Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 миллиона тонн. В феврале этого года потребление угля в Украине сократилось на 13,7% по сравнению с февралем 2016 года - до 3,869 миллиона тонн.
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