Оккупанты "ответили" на отключение света: без электричества остались подконтрольные Украине села на Луганщине
ВСУ и ГУ Нацполиции в Луганской области взяли под усиленный контроль все магистральные линии электропередач.
После того, как Украина отключила электроснабжение на оккупированных территориях, боевики обесточили населенные пункты на подконтрольной Украине части Луганской области. Без электроснабжения остались Трехизбенка, Кряковка, Калаус, Орехово-Донецкое Луганской области, всего 1680 абонентов. Об этом Луганская областная государственная администрация сообщила в Facebook.
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"Облгосадминистрация прилагает максимальные усилия для обеспечения электроснабжения на подконтрольной Украине части области. Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз провел оперативное совещание с участием руководителей структурных подразделений облгосадминистрации, энергетиков, представителей силового блока", - сказано в сообщении.
Сейчас ведутся работы по подключению ПС 35 кВ "Трехизбенка", которые планируют завершить до конца дня 25 апреля.
"Все магистральные линии електропередач взяты под усиленный контроль ВСУ и ГУ Нацполиции в Луганской области. На случай обострения ситуации отработаны резервные возможности обеспечения электроснабжения области", - подчеркнули в ОГА.
Как сообщалось, Украина с 25 апреля полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области.