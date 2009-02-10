Ющенко: у Тимошенко не было мандата на газовые договоры

У премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не было мандата на принятие договоренностей с Россией о заключении контрактов на поставки газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Соответствующего мандата правительства на это не было. Мандат почему-то принимался задним числом, когда на первом заседании правительство не поддержало такого развития событий и договоренностей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент надеется, что созданная в парламенте соответствующая Временная следственная комиссия сможет объективно разобраться в ситуации вокруг подписания в Москве газовых договоренностей.

«Созданной парламентской комиссии я желаю всяческих успехов в работе, найти ответы на эти вопросы, которые касаются, прежде всего, нашего национального интереса», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.