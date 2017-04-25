"Центрэнерго" закупит уголь почти на 2 миллиарда у малоизвестной грузинской компании

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» намерена закупить 700 тыс. тонн угля, общей стоимостью 1,81 млрд грн у малоизвестной грузинской компании.

Читайте такжеВ Украине работает только одна из пяти ТЭС на антраците – остальные остановлены для экономии угля на лето

Согласно сообщению компании, в системе электронных закупок Prozorro грузинская компания Saqnakhshiri GIG Group предложила наименьшую цену на поставки 700 тыс. тонн угля (1,81 млрд грн), обойдя польскую I-Coal sp. z o.o, окончательное предложение которой было выше на 1 тыс. грн за весь объем.

Отмечается, что уголь предназначен для Трипольской и Змиевской ТЭС. Срок поставок с 1 мая по 31 декабря. Уголь должен быть доставлены в украинские порты Черного моря, минимальный объем партии 70 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике. Например, в 2016 году «Центрэнерго» покупало уголь в ЮАР, а также компания закупала топливо, добытое на Донбассе, у частного энергохолдинга ДТЭК. Кроме того, компания продолжает получать уголь, который добывается на государственных шахтах на подконтрольной Украине территории.

Читайте такжеДТЭК закупит 600 тысяч тонн дефицитного угля в ЮАР

Еще большую потребность в импорте угля обусловила блокада поставок топлива из зоны АТО, которая длится с конца января 2017 года, и принятое 15 марта решение СНБО о запрете перевозки грузов через линию разграничения.

Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежит государству. По состоянию на 14 октября 2016 года на складах компании было накоплено 570 тыс. тонн угля для прохождения отопительного периода 2016-2017 годов. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, «Центрэнерго» для производства электроэнергии в 2016 году использовало 4,7 млн тонн угля, из которых 2,2 млн тонн дефицитные марки «А» (антрацит) и «Т» (тощий).