Ющенко: у Тимошенко не было мандата на газовые договоренности

У премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не было мандата на газовые договоренности с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Соответствующего мандата у правительства на это не было. Мандат почему-то принимался задним числом, когда на первом заседании правительство не поддержало такое развитие событий и договоренностей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент надеется, что созданная в парламенте соответствующая Временная следственная комиссия сможет объективно разобраться в ситуации вокруг подписания в Москве газовых договоренностей.

«Созданной парламентской комиссии я желаю всяческих успехов в работе, найти ответы на эти вопросы, которые касаются, прежде всего, нашего национального интереса», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент считает, что ситуация в энергетической сфере угрожает украинской государственности.

«Я убежден, что вещи, свидетелями которых мы стали, угрожают украинской государственности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам В.ЮЩЕНКО, в контрактах между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на 10 лет зафиксировано, что украинская сторона обязана закупить у российской не менее 50 млрд. кубометров газа в год. При этом он отметил, что в «легендарный» 2008 год Украина потребила 62 млрд. кубометров газа, из которых 20 млрд. кубометров – собственной добычи.

«42 млрд. кубометров – это импортный газ в 2008 году… А мы с 2010 года должны или взять 50 млрд. кубометров, или заплатить за него», - сказал Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО добавил, что, согласно условиям контракта, реэкспорт этого газа запрещен.

Вместе с тем Президент отметил, что, начиная с 2010 года, российская сторона не несет никаких обязанностей по объемам транзита газа через территорию Украины.

«Почему это сделано? Это вопрос компетенции комиссии (Временной следственной комиссии по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах - УНИАН)», - добавил он.

В заседании СНБО принимает участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

К 5 февраля НАК «Нафтогаз Украины» рассчитается с ОАО «Газпром» за поставленный в январе 2009 года российский газ в установленные договором сроки и в полном объеме.

Согласно контракту, «Нафтогаз Украины» обязан не позднее 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки, осуществить оплату в размере 100% стоимости месячного объема на основании оригинала счета продавца.