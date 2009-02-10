ФГИ: 6 облэнерго будут проданы, возможно, уже в марте

Государственные пакеты шести облэнерго могут быть выставлены на биржевые торги уже в марте в случае заинтересованности инвесторов в приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, продажа пакетов облэнерго может состояться в случае заинтересованности сегодняшних инвесторов данных энергораспределяющих компаний в покупке госпакетов и, как следствие, адекватной их реализационной цены.

«Если мы поймем, что инвесторы готовы покупать эти пакеты по достойной цене, мы готовы выставить их на продажу уже в марте», - сказал и.о. председателя ФГИУ.

Д.ПАРФЕНЕНКО отметил, что сегодня наблюдается снижение стоимости акций данных компаний, в частности, их котировок в ПФТС.

Так, по его словам, если еще в прошлом году совокупная стоимость госпакетов облэнерго, исходя из их котировок в ПФТС, составляла 1-2 млрд. грн., то в этом году она снизилась до 1-1,5 млрд. грн.

Как сообщалось, в декабре 2008 года Кабинет министров Украины снова внес блокирующие госпакеты акций 6 проблемных облэнерго и 4 тепловых генерирующих компаний в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 3 декабря №1517-р.

В список, как и прежде, внесены пакеты: 26,98% акций ОАО "Львовоблэнерго", 25,01% -"Одессаоблэнерго", 25,02% - "Прикарпатьеоблэнерго" и по 25%+1 акция "Черниговоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго"; а также 60% пакеты 4 генерирующих компаний: ОАО «Центрэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Днепроэнерго».

В 2008 году пакеты акций указанных компаний уже включались в перечень объектов для первоочередной приватизации в 2008 году. Однако их продажа была заблокирована указами Президента Виктора ЮЩЕНКО.