Украина не будет прекращать энергоснабжение ОРДО до появления новой ЛЭП к Авдеевке

Государственная компания – оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго» не будет прекращать энергоснабжение оккупированной части Донецкой области до завершения строительства новой линии электропередач (ЛЭП) к Авдеевке, сообщил в соцсети Facebook и. о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Решение о прекращении перетоков (электроэнергии на временно не контролируемые властями Украины территории (НКТ) Донецкой области - УНИАН) не принято, так как остается не решенным вопрос по городу Авдеевке. В ближайшее время должно завершиться строительство компанией «ДТЭК – Высоковольтные сети» нового фрагмента линии 110 кВ, которая обеспечит другой источник для города Авдеевка. После этого встанет вопрос относительно продления или не продления энергоснабжения в отдельные районы Донецкой области», - сказал Ковальчук.

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Комментируя прекращение энергоснабжения оккупированной части Луганской области, Ковальчук сообщил, что за все время проведения АТО Украина не получала оплату за поставленную электроэнергию на неконтролируемые территории, что и стало одной из причин отключения электроснабжения.

Ковальчук также сообщил, что отключению от энергоснабжения отдельных районов Луганской области предшествовала работа по обеспечению альтернативными источниками энергии подконтрольные украинским властям населенные пункты области, которые получали электроэнергию с неконтролируемых территорий.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области.