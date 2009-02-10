Ющенко: Кабмин сорвал аверс “Одесса-Броды”

Президент Украины Виктор Ющенко заявляет, что Кабинет Министров фактически сорвал перевод нефтепровода “Одесса-Броды” на работу в аверсном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании СНБО.

“Правительство фактически сорвало перевод нефтепровода “Одесса-Броды” в аверсный режим”, - отметил он.

При этом В.Ющенко добавил, что из-за этого два западно-украинских нефтеперерабатывающих завода (НПК “Галичина” и ОАО “Нефтехимик Прикарпатья”) простаивают сейчас без сырья.

“Убежден, что “Одесса-Броды” будет реализован независимо от того, какого об этом мнения премьер-министр. У нас подписаны международные соглашения… Это выгодно всем», - подчеркнул Президент.

Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.