Тимошенко угрожает СНБО судом из-за RUE

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обжалует в суде решение Совета национальной безопасности и обороны, если оно будет предусматривать возобновление деятельности компании “РосУкрЭнерго” на газовом рынке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

«Если будет сохранено такое решение СНБО, которое сейчас нам раздали в качестве проекта, где нет ни одного слова правды и через слово возвращаются, по сути дела, коррупционные аферы “РосУкрЭнерго”, то я обязательно обжалую, как законопослушная гражданка, это решение, которое будет оформлено указом Президента, в суде и буду добиваться правды», - сказала Ю.Тимошенко.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что не намерена игнорировать заседание СНБО в будущем.

«Пока после очередных выборов Президента не изменится состав (СНБО), я – участник Совета национальной безопасности и обороны. Я выполняю Конституцию и поэтому на каждом заседании СНБО я буду присутствовать вместе с министрами, если это будет необходимо», - объяснила она и вернулась на заседание, которое продолжается в закрытом режиме.

Как сообщалось, сейчас в Секретариате Президента проходит заседание СНБО, в повестку дня которого внесен вопрос о безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обвинила Совет национальной безопасности и обороны Украины в «крышевании» коррупционных схем в газовой сфере.

«Это не Совет национальной безопасности, это крыша для всех коррупционных схем», - сказала Тимошенко на брифинге во вторник после заседания СНБО, на котором президент Украины Виктор Ющенко заявил, что у Тимошенко не было полномочий подписывать в Москве договоренности по газу.

Тимошенко отвергла эти обвинения Ющенко. «Я готова к любым европейским экспертизам контрактов на поставку газа», - заявила она.

По словам премьера, она не может разглашать содержание проекта решения заседания СНБО, однако заявила, что «нас принуждают вернуть те 11 миллиардов кубометров газа, которые мы честно оплатили». Речь идет о газе, который принадлежит компании RosUkrEnergo.