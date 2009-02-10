Экспертизу газовых контрактов проведет ЕК

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует обратиться к Европейской Комиссии с просьбой провести независимую экспертизу украинско-российских газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге журналистам.

«Я хочу опровергнуть раз и навсегда все обвинения, которые раздаются из уст участников коррупции на газовом рынке, что для Украины что-то подписано невыгодное. Для того, чтобы в этом убедился каждый человек в Украине, я буквально завтра обращусь с официальным письмом к Европейскому Союзу, чтобы они сделали официальную экспертизу подписанных контрактов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр убеждена, что заключение европейских специалистов подтвердит позицию правительства. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что готова к любой экспертизе контрактов на поставки газа в Украину и его транзит в европейские страны.