Частная компания поставит "Укртрансгазу" газ из Польши на 1,3 миллиарда гривень

Частная энергетическая компания «Эру Трейдинг», которая является дочерней структурой компании «Энергетические ресурсы Украины», совместно с польской нефтегазовой госкомпанией PGNiG в 2017 году, поставит госкомпании - оператору газотранспортной системы Украины «Укртрансгазу» 218 млн куб. м газа для собственных нужд стоимостью 1,3 млрд грн, сообщила пресс-служба PGNiG.

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Согласно сообщению, впервые контракт будет реализован компаниями, не связанными с Национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что PGNiG продолжает анализировать дальнейшие возможности продажи природного газа на украинском рынке, который быстро развивается благодаря внедрению европейских норм и стандартов

Как сообщал УНИАН, в середине апреля «Укртрансгаз» впервые провел открытые торги на поставку природного газа для собственных нужд через электронную систему Prozorro общей стоимостью 9,4 млрд грн.

Тендер был разбит на десять одинаковых лотов по 218 млн кубометров.

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» выиграл три лота. По одному лоту выиграли «Эру трейдинг», «Эско-Пивнич», Trafigura Ukraine, а также «Газоторговая компания». 3 из 10 аукционов были отменены из-за подачи для участия в торгах менее двух предложений.

В свою очередь, в Министерстве экономического развития и торговли Украины сообщили, что «Укртрансгаз» сэкономил более 2 млрд грн на покупке технологического газа через электронную систему Prozorro.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».